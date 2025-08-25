Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
18:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:45
РубинНе начат
Спартак
20:45
Нижний НовгородНе начат

В "Пари НН" прокомментировали инцидент с переходом игрока из грузинского "Орби"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о переходе нападающего Вахо Бедошвили из грузинского "Орби".
Фото: ФК "Пари НН"
— Пока его бывший клуб не подал заявление в ФИФА. Они просто высказали намерение.
— Есть какая-то вероятность, что в "Орби" могут быть правы в данной ситуации?
— Соответствующие юридические инстанции разберутся. Мы бы не влезали в эту сделку, если бы не были уверены в своей правоте, – приводит слова Удальцова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что грузинский футбольный клуб "Орби" хочет пожаловаться в ФИФА из-за трансфера полузащитника Вахо Бедошвили в "Пари НН". 4 августа 21-летний футболист подписал контракт с российской командой на 3 года. После чего в "Орби" заявили о нарушении игроком и "Пари НН", поскольку Бедошвили расторг договор с тбилисским клубом в одностороннем порядке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится