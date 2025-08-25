— Пока его бывший клуб не подал заявление в ФИФА. Они просто высказали намерение.
— Есть какая-то вероятность, что в "Орби" могут быть правы в данной ситуации?
— Соответствующие юридические инстанции разберутся. Мы бы не влезали в эту сделку, если бы не были уверены в своей правоте, – приводит слова Удальцова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что грузинский футбольный клуб "Орби" хочет пожаловаться в ФИФА из-за трансфера полузащитника Вахо Бедошвили в "Пари НН". 4 августа 21-летний футболист подписал контракт с российской командой на 3 года. После чего в "Орби" заявили о нарушении игроком и "Пари НН", поскольку Бедошвили расторг договор с тбилисским клубом в одностороннем порядке.
В "Пари НН" прокомментировали инцидент с переходом игрока из грузинского "Орби"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о переходе нападающего Вахо Бедошвили из грузинского "Орби".
Фото: ФК "Пари НН"