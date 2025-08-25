Гендир ЦСКА – об уходе Николича: ситуация стала тяжелой. Мы были в цейтноте

"Когда Николич решил уйти, ситуация стала тяжелой. Мы были в цейтноте. Надо было за две недели до начала сборов найти тренера, договориться, подписать контракт. Отдельно отмечу, что Фабио Челестини достаточно быстро вернулся к нам с ответом, нас это приятно удивило. Он понимал, что у нас мало времени и ситуация тяжелая", — приводит слова Бабаева Metaratings.
Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА 9 июня, после чего возглавил греческий АЕК. Армейцев возглавил швейцарский специалист Фабио Челестини. Под его руководством красно-синие становились обладателями Суперкубка России по футболу. В текущем сезоне армейцы располагаются на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 14 очков после шести прошедших туров. Их следующая встреча состоится в воскресенье, 31 августа, с лидирующим в чемпионате "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА