"Он как только увидел, что это я, то сразу достал красную карточку, не раздумывая ни о чём. Даже не пошёл посмотреть VAR Действительно, после таких событий, которые происходят, появляется огромное желание покинуть этот чемпионат, потому что мне кажется, что я не заслуживаю здесь находится, и я уже устал от этой несправедливости", - сказал Кордоба в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте он уже удалился за нарушение на Мойзесе.
В этом сезоне Джон Кордоба во всех турнирах сыграл за "Краснодар" девять матчей. В составе "быков" он отличился четыре раза и отдал две голевые передачи.
На данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.
Кордоба заявил о желании покинуть РПЛ из-за судейства
Фото: ФК "Краснодар"