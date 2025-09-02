Мелкадзе оценил игру московского "Спартака"

- Хорошая форма у "Спартака", я не слежу за ними тщательно. Претендуют ли красно-белые на чемпионство? "Спартак" — тот клуб, который всегда претендует на чемпионство, - сказал Мелкадзе "РБ Спорт".
На данный момент первую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар" с 16 очками, на втором месте располагается московский ЦСКА с 15 баллами. Тройку лидеров замыкает калининградская "Балтика" с 15 очками.
Подопечные Деяна Станковича располагаются на шестом месте в РПЛ с 11 очками.
Фото: "Чемпионат"