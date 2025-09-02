Матчи Скрыть

В сборной России сообщили, кто займет место в воротах в матчах с Иорданией и Катаром

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто займет место в воротах команды в ближайших товарищеских матчах.
Фото: сборная России
"Планируется, что со сборной Иордании сыграет Александр Максименко, а Сафонов будет играть в Катаре. Остальное зависит от ситуации. Все вратари в курсе, мы им об этом сообщили", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".

В итоговый список сборной России на сентябрьский сбор вошли четыре голкипера: Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак") и Денис Адамов ("Зенит").

Напомним, ранее сообщалось, что Агкацев получил повреждение, и его место займет вратарь "Рубина" Евгений Ставер.

Товарищеские матчи сборной России против команд Иордании и Катара состоятся 4 и 7 сентября соответственно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится