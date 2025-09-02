"Планируется, что со сборной Иордании сыграет Александр Максименко, а Сафонов будет играть в Катаре. Остальное зависит от ситуации. Все вратари в курсе, мы им об этом сообщили", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".
В итоговый список сборной России на сентябрьский сбор вошли четыре голкипера: Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак") и Денис Адамов ("Зенит").
Напомним, ранее сообщалось, что Агкацев получил повреждение, и его место займет вратарь "Рубина" Евгений Ставер.
Товарищеские матчи сборной России против команд Иордании и Катара состоятся 4 и 7 сентября соответственно.
В сборной России сообщили, кто займет место в воротах в матчах с Иорданией и Катаром
Фото: сборная России