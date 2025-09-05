В "Зените" заявили о необходимости развивать воспитанников клубной академии

"Помимо главной команды, на мне ещё и вопросы, связанные с жизнедеятельностью клуба. Задачи в РПЛ нужно выполнять, но при этом необходимо развивать воспитанников клубной академии", - сказал Зырянов в интервью "РИА Новости Спорт".
После семи сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
В этом сезоне за "Зенит" играет один воспитанник академии - Вадим Шилов. Он принял участие в трёх матча основного состава во всех турнирах, забил один гол в Кубке России "Рубину" (4:0). Во всех играх полузащитник выходил на замену. В последнем матче РПЛ против "Пари НН" он провёл на поле семь минут.
Председатель правления "Зенита" рассказал о целях на своём новом посту в клубе.
Фото: ФК "Зенит"