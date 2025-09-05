Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

В "Зените" заявили о необходимости развивать воспитанников клубной академии

Председатель правления "Зенита" рассказал о целях на своём новом посту в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Помимо главной команды, на мне ещё и вопросы, связанные с жизнедеятельностью клуба. Задачи в РПЛ нужно выполнять, но при этом необходимо развивать воспитанников клубной академии", - сказал Зырянов в интервью "РИА Новости Спорт".

После семи сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

В этом сезоне за "Зенит" играет один воспитанник академии - Вадим Шилов. Он принял участие в трёх матча основного состава во всех турнирах, забил один гол в Кубке России "Рубину" (4:0). Во всех играх полузащитник выходил на замену. В последнем матче РПЛ против "Пари НН" он провёл на поле семь минут.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится