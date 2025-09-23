Матчи Скрыть

Opta Sports: ни один россиянин ещё не отличился за "Спартак" в этом сезоне

"Спартак" стал единственной командой в новом сезоне РПЛ, за которую ещё не забивали россияне.
В составе красно-белых в этом сезоне забивали: аргентинец Эзекиель Барко (3 гола), тринидадец Ливай Гарсия (2 гола), бразилец Маркиньос (2 гола), костариканец Манфред Угальде (2 гола), люксембуржец Кристофер Мартинс (2 гола), аргентинец Пабло Солари (2 гола) и португалец Жедсон Фернандеш (1 гол).

Также отметим, что у "Локомотива" и "Сочи" в текущем розыгрыше чемпионата страны забивали только россияне.

После девяти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Станковича проведёт дома против "Пари НН". Матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября.

Источник: Opta Sports

