Черданцев: проблемы "Спартака" остались - обыгрывать "Крылья" нужно было с крупным счетом

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о текущей форме московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Такие "Крылья" нужно было обыгрывать с крупным счетом. В результате получилась тяжелая победа без убедительной игры. В принципе, соперник находится в таком состоянии, что на своем поле его можно было обыгрывать гораздо убедительнее по счету. Но тут ничего нового, все проблемы "Спартака" остались", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

В 9 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1, дубль на свой счет записал Манфред Угальде. После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.

Ранее сообщалось, что совет директоров московского клуба намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре".

