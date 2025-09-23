Черданцев: проблемы "Спартака" остались - обыгрывать "Крылья" нужно было с крупным счетом

"Такие "Крылья" нужно было обыгрывать с крупным счетом. В результате получилась тяжелая победа без убедительной игры. В принципе, соперник находится в таком состоянии, что на своем поле его можно было обыгрывать гораздо убедительнее по счету. Но тут ничего нового, все проблемы "Спартака" остались", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
В 9 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:1, дубль на свой счет записал Манфред Угальде. После 9 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.
Ранее сообщалось, что совет директоров московского клуба намерен отправить Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре".
Фото: ФК "Спартак"