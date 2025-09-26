"Это мешает клубу". Ловчев - об эмоциональности Станковича

"Эмоции Станковича? Это нормальная вещь. А другие тренеры не бегали вокруг поля в "Спартаке"? Но мне кажется, что сейчас это мешает клубу. Отстранение на месяц? Он может сидеть в ложе во время матча, но он тренирует команду, ее контролирует", - цитирует Ловчева "СЭ".
Напомним, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович получил красную карточку в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (2:2). Сербский тренер был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц.
На данный момент красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками. В 10 туре РПЛ "Спартак" сыграет на своем поле с "Пари НН" - встреча состоится в воскресенье, 28 сентября.
