Имя нового главного тренера "Оренбурга" станет известно до пятницы – "Чемпионат"

"Оренбург" выберет нового главного тренера команды вместо Владимира Слишковича до пятницы, 10 октября.

Фото: ФК "Оренбург"

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что футбольный клуб ведет переговоры с кандидатами на должность главного тренера. Руководство команды планирует назначить специалиста до пятницы, 10 октября. В этот же день игроки возобновят тренировочный процесс.



Ранее сообщалось, что команду покинул Владимир Слишкович, занимавший пост главного тренера с осени 2024 года. В текущем сезоне под его руководством "Оренбург" набрал семь очков за 11 туров Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы на данный момент идут на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.



За все время с момента назначения специалиста "Оренбург" провел 36 игр во всех турнирах, в которых одержал восемь побед, семь раз сыграл вничью и 20 раз уступил сопернику.