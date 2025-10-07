Умяров: лимит нисколько мне не помог попадать в состав

"Сложно сказать, что бы было. У руководства есть план. Лимит нисколько не помогает мне попадать в состав", - сказал Умяров в интервью "Чемпионату".
Наиль Умяров во всех турнирах за "Спартак" в этом сезоне провёл 13 матчей и отдал три голевые передачи.
После 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что нынешний лимит "13+8" будет изменен на "10+5" через несколько сезонов. Предполагается, что в следующем сезоне будет ограничение в шесть легионеров на поле и 11 в заявке команды.
Фото: ФК "Спартак" Москва