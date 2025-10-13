"Не знаю, нужно ли сейчас дергать Станковича и его увольнять. Думаю, до зимы ему стоит дать время. У них сейчас неплохая серия, они рядом с лидирующей группой. Сейчас придет новый тренер, и начнется все с нуля. Игрокам ведь тоже не всегда нравятся тренерские перестановки. Команде нужна стабильность", - сказал Сафонов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство красно-белых ищет замену Станкович.
"Спартак" набрал 18 очков в 11 прошедших турах и находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича отстает от лидера чемпионата на шесть баллов.
Агент Сафонов: Станковичу нужно дать время до зимы
Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"