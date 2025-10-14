— Болельщики "Динамо" оценили твое письмо, в котором ты написал, что перейдешь из "Крыльев" только в этот клуб. Но ведь был еще вариант со "Спартаком"?
— Эта тема уже закрыта. Зачем ее сейчас поднимать? Принял решение с семьей, перешел в "Динамо". Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в "Динамо" — и я сюда перешел, - сказал Сергеев в интервью "СЭ".
Летом текущего года Иван Сергеев перешел из самарских "Крыльев Советов" в московское "Динамо" за 3,8 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Сообщалось, что футболистом также интересовался столичный "Спартак".
В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. После 11 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".
Футболист "Динамо" прокомментировал сорвавшийся переход в "Спартак"
Фото: ФК "Динамо"