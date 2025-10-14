Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Футболист "Динамо" прокомментировал сорвавшийся переход в "Спартак"

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев высказался о возможном переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
— Болельщики "Динамо" оценили твое письмо, в котором ты написал, что перейдешь из "Крыльев" только в этот клуб. Но ведь был еще вариант со "Спартаком"?

— Эта тема уже закрыта. Зачем ее сейчас поднимать? Принял решение с семьей, перешел в "Динамо". Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в "Динамо" — и я сюда перешел, - сказал Сергеев в интервью "СЭ".

Летом текущего года Иван Сергеев перешел из самарских "Крыльев Советов" в московское "Динамо" за 3,8 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Сообщалось, что футболистом также интересовался столичный "Спартак".

В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. После 11 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится