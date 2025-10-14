"Всегда хочется побеждать ещё - я не останавливаюсь на завоёванных трофеях. Думаю, хочется не только мне, но и всем. Это будет долгожданным событием", - сказал Сергеев в интервью "Спорт-экспресс".
В текущем сезоне Иван Сергеев провел за "Динамо" 16 игр, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Московский клуб находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Следующая встреча "Динамо" пройдет в рамках 12-го тура РПЛ против "Ахмата".
Иван Сергеев высказался о возможности "Динамо" выиграть чемпионат
Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев заявил, что готов бороться за чемпионство России в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"