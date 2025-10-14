Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Иван Сергеев высказался о возможности "Динамо" выиграть чемпионат

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев заявил, что готов бороться за чемпионство России в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Всегда хочется побеждать ещё - я не останавливаюсь на завоёванных трофеях. Думаю, хочется не только мне, но и всем. Это будет долгожданным событием", - сказал Сергеев в интервью "Спорт-экспресс".

В текущем сезоне Иван Сергеев провел за "Динамо" 16 игр, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Московский клуб находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Следующая встреча "Динамо" пройдет в рамках 12-го тура РПЛ против "Ахмата".

