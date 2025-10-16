Матчи Скрыть

Алексей Миранчук сравнил футбол в США и России

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук сравнил футбол в США и России.
"Я в РПЛ давно не играл, так что сложно говорить, как они отличаются сейчас. Если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал пять лет назад, то у нас в Премьер-лиге чемпионат чуть более закрытый. А там, за океаном, почти все команды больше играют в атакующий футбол", - цитирует Миранчука "Известия".

Алексей Миранчук выступает в "Атланте Юнайтед" с июля 2024 года - россиянин провел за американский клуб во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца 2027 года.

Ранее российский полузащитник был игроком итальянской "Атланты", "Торино" и московского "Локомотива". Футболист провел за "железнодорожников" 228 встреч и отметился 43 забитыми голами и 46 голевыми передачами. На счету Миранчука 49 матчей в составе сборной России и 10 забитых мячей.

