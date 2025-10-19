Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

Черчесов прокомментировал ничью "Ахмата" в матче 12 тура РПЛ с "Динамо"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 12 тура РПЛ с "Динамо" (2:2).
Фото: ФК "Ахмат"
"Комментарий простой. Зритель увидел хороший матч. Команда выполнила, что и готовили. Хорошо среагировали на пропущенный гол. Как понимаю, штрафного там не было, так ещё и жёлтую дали. Мы работаем, шаг за шагом делаем движения в правильном направлении. Видимо, пока не доросли доводить такие матчи до конца. Нам есть над чем работать", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Сегодня, 19 октября, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе грозненцев отметились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура, в составе бело-голубых - Иван Сергеев и Константин Тюкавин.

После 12 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы примут на своем поле "Сочи" - встреча состоится в понедельник, 27 октября. Южане на данный момент располагаются на последнем месте в таблице с 5 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится