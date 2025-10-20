Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен

Ташуев высказался об игре "Ахмата" в текущем сезоне

Российский тренер Сергей Ташуев оценил выступление "Ахмата" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- У сегодняшней команды высокий потенциал. "Ахмат" может выйти на новый уровень уже сейчас и бороться за медали или попадание в топ-6, - сказал Ташуев Metaratings.

После 12 сыгранных туров "Ахмат" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" в Кубке России. Матч пройдёт в среду, 22 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится