Ташуев высказался об игре "Ахмата" в текущем сезоне

- У сегодняшней команды высокий потенциал. "Ахмат" может выйти на новый уровень уже сейчас и бороться за медали или попадание в топ-6, - сказал Ташуев Metaratings.
После 12 сыгранных туров "Ахмат" находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут против "Рубина" в Кубке России. Матч пройдёт в среду, 22 октября.
Российский тренер Сергей Ташуев оценил выступление "Ахмата" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"