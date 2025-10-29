Бубнов оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в РПЛ

"Я прокорректирую (прошлый прогноз, где называл чемпионом "Зенит". — Прим.) и вполне возможно, что я снова поставлю на этот, на "Краснодар", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
После 13 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке с 26 баллами в своем активе.
По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство в РПЛ.
