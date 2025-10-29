Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Бубнов оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я прокорректирую (прошлый прогноз, где называл чемпионом "Зенит". — Прим.) и вполне возможно, что я снова поставлю на этот, на "Краснодар", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

После 13 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке с 26 баллами в своем активе.

По итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится