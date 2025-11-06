Матчи Скрыть

Кубок России

Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

В "Балтике" подтвердили интерес к Саусю от "Локомотива" и ряда европейских клубов

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян прокомментировал информацию об интересе к латералю команды Владиславу Саусю со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте
"Что касается Сауся, то интерес к нему есть, в том числе и от зарубежных клубов. Клубы звонят, спрашивают, но до конкретики дело не дошло. Интерес "Локомотива"? Да, интерес от этого клуба интерес к Владу есть. Но повторюсь, что какой-либо конкретики на данный момент нет", — цитирует Маргаряна "РБ Спорт".

Ранее стало известно о желании московского "Локомотива" осуществить переход Владислава Сауся в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, железнодорожники запрашивали у калининградцев информацию о футболисте.

Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. Ранее футболист выступал в составе "Зенита"-2. В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в активе Сауся один забитый мяч и две результативные передачи в 13 встречах.

