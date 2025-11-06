В "Балтике" подтвердили интерес к Саусю от "Локомотива" и ряда европейских клубов

"Что касается Сауся, то интерес к нему есть, в том числе и от зарубежных клубов. Клубы звонят, спрашивают, но до конкретики дело не дошло. Интерес "Локомотива"? Да, интерес от этого клуба интерес к Владу есть. Но повторюсь, что какой-либо конкретики на данный момент нет", — цитирует Маргаряна "РБ Спорт".
Ранее стало известно о желании московского "Локомотива" осуществить переход Владислава Сауся в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, железнодорожники запрашивали у калининградцев информацию о футболисте.
Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. Ранее футболист выступал в составе "Зенита"-2. В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в активе Сауся один забитый мяч и две результативные передачи в 13 встречах.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте