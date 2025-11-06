Голкипер "Спартака" высказался об отраженном пенальти от Батракова

- Приятно взять пенальти. Вратарский и тренерский штаб каждый раз готовятся. Мы разбирали — и получилось так, как и предполагали, - сказал Помазун "Чемпионату".
Сегодня, 6 ноября, "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Голкипер "Спартака" Илья Помазун высказался об отраженном пенальти от Алексея Батракова в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с "Локомотивом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"