"КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Мелкадзе может играть в следующем матче, а "Ахмат" не будет наказан за неподобающее поведение", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде уступил калининградской "Балтике" со счетом 0:2. На 59 минуте встречи главный арбитр после видеопросмотра показал прямую красную карточку форварду грозненцев Георгию Мелкадзе.
В 15 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова примет на домашнем стадионе московский "Спартак".
Стал известен вердикт КДК РФС по удалению нападающего "Ахмата" Мелкадзе
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Ахмат"