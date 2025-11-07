Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

Стал известен вердикт КДК РФС по удалению нападающего "Ахмата" Мелкадзе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Ахмат"
"КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Мелкадзе может играть в следующем матче, а "Ахмат" не будет наказан за неподобающее поведение", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде уступил калининградской "Балтике" со счетом 0:2. На 59 минуте встречи главный арбитр после видеопросмотра показал прямую красную карточку форварду грозненцев Георгию Мелкадзе.

В 15 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова примет на домашнем стадионе московский "Спартак".

