"Футбол в РПЛ и Лиге 1 отличается, но думаю, что если бы "Спартак" выступал во французском чемпионате, то был бы в топ-10", - сказал Ву в интервью Sport24.
Кристофер Ву перешёл в "Спартак" в сентябре 2025 года. Ранее камерунец выступал за "Нанси", "Ланс" и "Ренн". В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах за красно-белых и не отметился результативными действиями.
После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 балла.
Ву рассказал, какое место "Спартак" мог бы занять в чемпионате Франции
Фото: ФК "Спартак" Москва