Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Чайка1 тайм
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Ву рассказал, какое место "Спартак" мог бы занять в чемпионате Франции

Защитник "Спартака" Кристофер Ву поделился мнением о том, какое место красно-белые заняли бы в чемпионате Франции.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Футбол в РПЛ и Лиге 1 отличается, но думаю, что если бы "Спартак" выступал во французском чемпионате, то был бы в топ-10", - сказал Ву в интервью Sport24.

Кристофер Ву перешёл в "Спартак" в сентябре 2025 года. Ранее камерунец выступал за "Нанси", "Ланс" и "Ренн". В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах за красно-белых и не отметился результативными действиями.

После 14 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 балла.

