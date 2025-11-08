Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

"Будет интрижка". Мостовой - о матче "Спартака" против "Ахмата"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Ахмат"
"Будет вдвойне интересно смотреть матч "Ахмат" - "Спартак", потому что есть подоплёка, что есть Черчесов. Будет интрижка. Потому что Черчесов тоже хотел в "Спартак" ещё раз прийти. Если выиграют - всё, если не выиграют - в принципе, ничего. Но "Спартак" с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ. Думаю, что в один мяч "Спартак" выиграет у "Ахмата", может быть", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Матч грозненского "Ахмата" против московского "Спартака" пройдет завтра, 9 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе "Ахмат Арена".

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 14-ти встречах. Подопечные Деяна Станковича одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

"Ахмат" находится на 10-й строчке в РПЛ с 16-ю баллами в активе. Грозненский клуб провел 14 матчей, одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений в чемпионате.

