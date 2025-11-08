"Будет интрижка". Мостовой - о матче "Спартака" против "Ахмата"

"Будет вдвойне интересно смотреть матч "Ахмат" - "Спартак", потому что есть подоплёка, что есть Черчесов. Будет интрижка. Потому что Черчесов тоже хотел в "Спартак" ещё раз прийти. Если выиграют - всё, если не выиграют - в принципе, ничего. Но "Спартак" с таким составом должен быть наверху таблицы РПЛ. Думаю, что в один мяч "Спартак" выиграет у "Ахмата", может быть", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Матч грозненского "Ахмата" против московского "Спартака" пройдет завтра, 9 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе "Ахмат Арена".
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 14-ти встречах. Подопечные Деяна Станковича одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.
"Ахмат" находится на 10-й строчке в РПЛ с 16-ю баллами в активе. Грозненский клуб провел 14 матчей, одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений в чемпионате.