Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

Игрок "Динамо" Рубенс поддержал Карпина после поражения от "Акрона"

Полузащитник московского "Динамо" Антонио Рубенс выразил поддержку главному тренеру команды Валерию Карпину после поражения от "Акрона" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы все сейчас вместе с Карпиным. Если не поддерживать тренера в таком положении, будет ещё хуже. Команда сейчас работает сообща. Если каждый начнёт думать только о себе, ситуация усугубится. Нам просто нужно начать побеждать, тогда всё изменится", - сказал Рубенс "Советскому спорту".

Матч "Динамо" против "Акрона" состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 1:2.

На данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится