"Мы все сейчас вместе с Карпиным. Если не поддерживать тренера в таком положении, будет ещё хуже. Команда сейчас работает сообща. Если каждый начнёт думать только о себе, ситуация усугубится. Нам просто нужно начать побеждать, тогда всё изменится", - сказал Рубенс "Советскому спорту".
Матч "Динамо" против "Акрона" состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 1:2.
На данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Игрок "Динамо" Рубенс поддержал Карпина после поражения от "Акрона"
Полузащитник московского "Динамо" Антонио Рубенс выразил поддержку главному тренеру команды Валерию Карпину после поражения от "Акрона" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"