Черчесов: каждый свисток - все в тренерском штабе орут как резаные. Недостойно "Спартака"

"Спартак" с победой, однако каждый свисток - все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье работать спокойно. Даже как-то недостойно "Спартака", я бы сказал", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Матч между "Ахматом" и московским "Спартаком" состоялся сегодня, 9 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 1:2.
Команда Станислава Черчесова потерпела четвертое поражение в пяти последних турах чемпионата России (одна ничья).