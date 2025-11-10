Карпин высказался о скандальной ситуации с Нгамале

— Ситуация с Нгамале? Это влияет на него как на футболиста.
— Знали ли вы про эти нарушения режима Нгамале?
— Про эти нет. Знал о том, что он опоздал на теорию или на тренировку. Этого было достаточно, а потом он был отстранен, - приводит слова Карпина Sport24.
Ранее девушка полузащитника московского "Динамо" Муми Нгамале рассказал, что футболист изменил ей в одном из ночных клубов. В текущем сезоне камерунец провел за столичный клуб во всех турнирах 5 матчей в Кубке России и отметился 1 голевой передачей. Также на счету футболиста в 2025 году 6 матчей в составе сборной Камеруна, 1 забитый гол и 2 результативные передачи.
Муми Нгамале выступает за бело-голубых с 2022 года, ранее он был футболистом швейцарского "Янг Бойз".
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о скандальной ситуации с участием полузащитника Муми Нгамале.
Фото: ФК "Динамо"