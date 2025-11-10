"Мы вправе ждать футбольный праздник". Гасилин - о матче сборной России с Перу

"Думаю, мы вправе ждать футбольный праздник. Потенциал нашей сборной слишком высокий, поэтому мы должны добиться хорошей, уверенной победы, именно по игре и по счету", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Сборная России сыграет против команды Перу 12 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
На данный момент сборная России занимает 30-е место в рейтинге сборных ФИФА. Команда Перу располагается на 49-й строчке.
