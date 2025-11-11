"РПЛ - объективно сильная лига, нам интересно смотреть на своих звёзд здесь. Но если российский футболист едет играть в зарубежный клуб, то это должна быть сильная лига и топ-команда.. И хотелось бы видеть его играющим, а не числящимся в составе. В этом смысле мы только порадуемся за футболиста. Это даст преимущество сборной России, потому что в каждой лиге свой стиль игры", - сказал Митрофанов в интервью "Матч ТВ".
На ноябрьский сбор национальной команды вызваны три представители зарубежных чемпионатов: Александр Головин ("Монако"), Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед").
Ранее в СМИ была информация, что полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков входит в шорт-лист "ПСЖ". В текущем сезоне 20-летний хавбек "железнодорожников" принял участие в 19 матчах, отметился 13 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
Отметим, что 12 ноября сборная России проведёт матч в Санкт-Петербурге против сборной Перу, а 15 ноября в Сочи национальная команда встретится с Чили.
Генсек РФС: РПЛ - сильная лига, нам интересно смотреть на своих звёзд здесь
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением по поводу возможных переходов российских игроков в европейские чемпионаты.
Фото: официальный сайт РФС