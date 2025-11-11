Сёмин: слишком негативно относятся к Станковичу

"Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу", - приводит слова Сёмина "РИА Новости Спорт".
После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками.
Напомним, что Деян Станкович возглавляет команду с июня 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в Российской Премьер-Лиге.
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал недовольство сербского специалиста вопросом корреспондента после матча с "Ахматом" (2:1).
