Сёмин: слишком негативно относятся к Станковичу

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал недовольство сербского специалиста вопросом корреспондента после матча с "Ахматом" (2:1).
"Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу", - приводит слова Сёмина "РИА Новости Спорт".

После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками.

Напомним, что Деян Станкович возглавляет команду с июня 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в Российской Премьер-Лиге.

