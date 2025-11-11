"Ещё один хороший защитник сильно увеличит шансы "Локомотива" на первое место. У команды неплохая оборона, но ей всё равно не хватает качества. Если клуб купит хотя бы одного опытного защитника, то станет гораздо меньше пропускать. И увеличит шансы на победу в РПЛ. А с атакой у "Локомотива" проблем нет", - сказал Черевченко в интервью Metaraitings.
После 15 сыгранных туров "Локомотив" располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 очков.
Отметим, что красно-зелёные пропустили в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 19 голов. "Железнодорожники" занимают седьмое место в лиге по этому показателю.
Следующую игру команда Михаила Галактионова проведёт на своём поле против "Краснодара". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября.
Экс-тренер "Локомотива": "железнодорожникам" не хватает качества в обороне
Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал результаты "железнодорожников" после первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва