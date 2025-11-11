"Не понимаю, зачем "Спартак" держал, терпел Станковича". Экс-президент клуба - о тренере

"Этого стоило ожидать. Имея такой состав, который должен бороться за чемпионство, отставать в начале сезона… Да, хоть "Спартак" и приблизился к лидерам, но все равно. У Станковича есть проблемы с режимом, которые влияли на его психику. Вообще не понимаю, зачем "Спартак" держал Станковича, терпели это все. Его надо было убирать еще летом", - сказал Червиченко "Матч ТВ".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в начале сезона-2024/2025. Сегодня, 11 ноября, пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта с сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.
В текущем сезоне под руководством тренера красно-белые провели 22 матча, одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
На данный момент "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25-ю очками. Следующая игра клуба пройдет 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ.
