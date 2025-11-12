"Возможность сыграть с соперником высокого уровня". Тренер сборной Перу - о матче с Россией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето высказался о товарищеской игре против России (1:1).

Фото: РФС

- Мы рассматривали этот матч как возможность сыграть с соперником высокого уровня, а также как шанс для футболистов получить импульс для развития – в том числе для перехода в чемпионаты других стран: Южной, Центральной Америки или Европы.



Сборная Перу сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча проходила сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и закончилась со счетом 1:1. Гости уступали по ходу игры, но сумели уйти от поражения на 82-й минуте благодаря голу нападающего Алекса Валеры.



18 ноября подопечные Мануэля Баррето проведут контрольный поединок против сборной Чили.



Источник: РФС