"Возможность сыграть с соперником высокого уровня". Тренер сборной Перу - о матче с Россией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Перу Мануэль Баррето высказался о товарищеской игре против России (1:1).
- Мы рассматривали этот матч как возможность сыграть с соперником высокого уровня, а также как шанс для футболистов получить импульс для развития – в том числе для перехода в чемпионаты других стран: Южной, Центральной Америки или Европы.

Сборная Перу сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча проходила сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и закончилась со счетом 1:1. Гости уступали по ходу игры, но сумели уйти от поражения на 82-й минуте благодаря голу нападающего Алекса Валеры.

18 ноября подопечные Мануэля Баррето проведут контрольный поединок против сборной Чили.

Источник: РФС

