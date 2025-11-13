Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

"Вратарь потерял ворота". Карпин - об игре Сафонова в матче с Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре голкипера Матвея Сафонова в матче с Перу (1:1).
Фото: РФС
"У наших ворот было ноль моментов. Пропустили гол, потому что поехала нога [у Сафонова] и, возможно, вратарь потерял ворота. Если бы сейчас был отбор, состав был бы другим. И возможно, Сафонов бы не играл", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера.

Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил 1 мяч. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча за французский "ПСЖ", за который он выступает с лета 2024 года.

