"У наших ворот было ноль моментов. Пропустили гол, потому что поехала нога [у Сафонова] и, возможно, вратарь потерял ворота. Если бы сейчас был отбор, состав был бы другим. И возможно, Сафонов бы не играл", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера.
Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил 1 мяч. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча за французский "ПСЖ", за который он выступает с лета 2024 года.
"Вратарь потерял ворота". Карпин - об игре Сафонова в матче с Перу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре голкипера Матвея Сафонова в матче с Перу (1:1).
Фото: РФС