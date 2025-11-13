"Сафонов после матча извинился перед ребятами. Никто не ждал извинений — мы все делаем одно дело, все ошибаются. Я сам момент не видел, но не уверен, что он ошибся. Да, не выручил, но Матвей очень хороший вратарь и отличный командный парень", - цитирует Лукина "Советский Спорт".
Вчера, 12 ноября, сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Перу - 1:1, встреча проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. В составе России забитым мячом отметился Александр Головин, в составе перуанцев - Валера, забивший мяч из-за пределов штрафной площади.
Матвей Сафонов с лета 2024 года выступает за французский "ПСЖ". В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча за парижан во всех турнирах. Вчера, 12 ноября, голкипер вышел в основном составе сборной России и провел на поле все 90 минут.
"Никто не ждал извинений от Сафонова". Защитник сборной России - о пропущенном голе от Перу
Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о пропущенном мяче от Перу (1:1).
