Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

"Игра совсем расстраивает - сумбур, нет четкой идеи". Колосков - о "Динамо"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Результат "Динамо" — следствие непоставленной игры. Игры как не было, так и не стало — одни отдельные эпизоды просветлениями. Пока не вижу перспектив, что "Динамо" восстановится. Не знаю, в чём здесь дело. Игра совсем расстраивает. Какой-то сумбур, нет чёткой игровой идеи", - цитирует Колоскова "Чемпионат".

Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство столичного клуба во время паузы на матчи сборных может отправить Валерия Карпина в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что на должность главного тренера рассматривают кандидатуры Станислава Черчесова и Михаила Галактионова.

