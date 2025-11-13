"Результат "Динамо" — следствие непоставленной игры. Игры как не было, так и не стало — одни отдельные эпизоды просветлениями. Пока не вижу перспектив, что "Динамо" восстановится. Не знаю, в чём здесь дело. Игра совсем расстраивает. Какой-то сумбур, нет чёткой игровой идеи", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство столичного клуба во время паузы на матчи сборных может отправить Валерия Карпина в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что на должность главного тренера рассматривают кандидатуры Станислава Черчесова и Михаила Галактионова.
"Игра совсем расстраивает - сумбур, нет четкой идеи". Колосков - о "Динамо"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"