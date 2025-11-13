Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Голкипер сборной Перу назвал лучшего футболиста в составе России

Голкипер сборной Перу Педро Гальесе назвал футболиста, который впечатлил его в матче с Россией.
Фото: РФС
"Мне очень понравился капитан сборной России. Головин. Он очень старался, был хорош в атаке. Он был лучшим в составе России", - цитирует Гальесе Metaratings.

В среду, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" сыграла вничью с Перу в товарищеской встрече - 1:1. Александр Головин вышел на поле с капитанской повязкой и отметился забитым мячом.

Напомним, что российский полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года - в текущем сезоне россиянин провел за монегасков 9 матчей и отметился 2 забитыми голами.

