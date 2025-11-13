"Мне очень понравился капитан сборной России. Головин. Он очень старался, был хорош в атаке. Он был лучшим в составе России", - цитирует Гальесе Metaratings.
В среду, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" сыграла вничью с Перу в товарищеской встрече - 1:1. Александр Головин вышел на поле с капитанской повязкой и отметился забитым мячом.
Напомним, что российский полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года - в текущем сезоне россиянин провел за монегасков 9 матчей и отметился 2 забитыми голами.
Голкипер сборной Перу назвал лучшего футболиста в составе России
Голкипер сборной Перу Педро Гальесе назвал футболиста, который впечатлил его в матче с Россией.
Фото: РФС