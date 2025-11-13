Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

В "Ахмате" высказались о возможном уходе Черчесова в "Спартак"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Станиславу Черчесову.
Фото: ФК "Ахмат"
"Все знают, что у Станислава Саламовича Черчесова действующий контракт с "Ахматом". Он главный тренер нашего клуба. К нам никто не обращался из футбольного клуба "Спартак", - приводит слова Айдамирова "СЭ".

Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что красно-белые рассматривают вариант с назначением на пост главного тренера Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов с августа текущего года является главным тренером грозненского "Ахмата". После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками, грозненцы располагаются на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.

