В "Ахмате" высказались о возможном уходе Черчесова в "Спартак"

"Все знают, что у Станислава Саламовича Черчесова действующий контракт с "Ахматом". Он главный тренер нашего клуба. К нам никто не обращался из футбольного клуба "Спартак", - приводит слова Айдамирова "СЭ".
Ранее московский "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что красно-белые рассматривают вариант с назначением на пост главного тренера Станислава Черчесова.
Станислав Черчесов с августа текущего года является главным тренером грозненского "Ахмата". После 15 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками, грозненцы располагаются на 11 строчке с 16 баллами в своем активе.
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Станиславу Черчесову.
Фото: ФК "Ахмат"