Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Олусегун - о несостоявшемся переходе в "Ахмат": Грозный - не лучший вариант для моей семьи

Нападающий "Пари НН" Оланкуле Олусегун рассказал, почему не перешёл в "Ахмат".
Фото: ФК "Пари НН"
"Я вообще не сожалею о том, что не перешёл в "Ахмат". Мне нравится этот футбольный клуб, но Грозный - это не самый лучший вариант для моей семьи. В этом вся причина. Да, безусловно, это связано в том числе с религией, которая там распространена", - сказал Олусегун в интервью "Советскому Спорту".

Оланкуле Олусегун в летнее трансферное окно на правах аренды перешёл в "Пари НН" из "Краснодара". В текущем сезоне форвард принял участие в 19 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

После первого круга чемпионата России нижегородская команда занимает 16 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь баллов, а грозненцы располагаются на 11 позиции с 16 набранными очками.

