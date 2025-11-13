"Я вообще не сожалею о том, что не перешёл в "Ахмат". Мне нравится этот футбольный клуб, но Грозный - это не самый лучший вариант для моей семьи. В этом вся причина. Да, безусловно, это связано в том числе с религией, которая там распространена", - сказал Олусегун в интервью "Советскому Спорту".
Оланкуле Олусегун в летнее трансферное окно на правах аренды перешёл в "Пари НН" из "Краснодара". В текущем сезоне форвард принял участие в 19 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
После первого круга чемпионата России нижегородская команда занимает 16 строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь баллов, а грозненцы располагаются на 11 позиции с 16 набранными очками.
Олусегун - о несостоявшемся переходе в "Ахмат": Грозный - не лучший вариант для моей семьи
Нападающий "Пари НН" Оланкуле Олусегун рассказал, почему не перешёл в "Ахмат".
Фото: ФК "Пари НН"