Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Круговой: ЦСКА заслуженно делит первое место

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты "армейцев" в первом круге РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем. Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам. Очень важно с такими командами, как махачкалинское "Динамо", "Пари НН", добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе", - сказал Круговой в интервью "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка.

Данил Круговой в текущем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал пять голевых передач.

Следующий матч команда Фабио Челестини проведёт на выезде против московского "Спартака". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

