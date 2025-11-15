"ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем. Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам. Очень важно с такими командами, как махачкалинское "Динамо", "Пари НН", добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе", - сказал Круговой в интервью "Матч ТВ".
После 15 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка.
Данил Круговой в текущем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал пять голевых передач.
Следующий матч команда Фабио Челестини проведёт на выезде против московского "Спартака". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Круговой: ЦСКА заслуженно делит первое место
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты "армейцев" в первом круге РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА