"Сейчас два топ-клуба без тренера. Есть специалист, который шел первым в РПЛ, но его убрали по нефутбольным причинам. По идее, "Динамо" и "Спартак" сейчас должны сражаться за Ивича, но в итоге пригласят кого-то, кто не знаком с нашим футболом, а через полгода уволят", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
11 ноября пресс-служба "Спартака" объявила об увольнении Деяна Станковича. 17 ноября главный тренер "Динамо" Валерий Карпин ушел с поста главного тренера клуба.
Владимир Ивич являлся главным тренером "Краснодара" с начала января 2023 года по март 2024 года. Под руководством сербского специалиста быки провели 48 матчей, одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
На данный момент Ивич является главным тренером клуба "Аль-Айн" из Объединённых Арабских Эмиратов. Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 19 очков в 7-ми встречах.
Мостовой рассказал, за какого тренера должны сражаться "Спартак" и "Динамо"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предложил кандидатуру главного тренера для "Спартака" и "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"