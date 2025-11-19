Дмитриев: "Спартак" - самая народная команда

"Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже ещё играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков из "Спартака", чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь", - сказал Дмитриев в интервью ТАСС.
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.
Игорь Дмитриев в текущем сезоне принял участие в 19 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал шесть голевых передач.
Следующий матч красно-белые проведут против ЦСКА на домашнем стадионе "Лукойл Арена". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев назвал команду самой народной в России.
Фото: ФК "Спартак" Москва