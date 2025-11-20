Бевеев: в "Балтике" не думали, что окажемся в топ-5 после первого круга

"В начале сезона даже не думали, что окажемся в топ-5 после первого круга. Надо было просто начать, а после хороших игр на старте просто все в команде поняли, что и сами можем играть, но и не давать никому себя легко чувствовать против "Балтики", - сказал Бевеев в интервью Metaraitings.
После первого круга чемпионата России "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы на пять баллов отстают от лидирующего "Краснодара".
Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут против "Оренбурга" на выезде. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев высказался о турнирном положении команды.
