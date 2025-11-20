"Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? Я думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо", - сказал Карпин Legalbet.
В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы играют три российских футболиста. Голкипер Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ", полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян являются футболистами "Монако" и "Реал Сосьедада" соответственно.
Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с конца июля 2026 года. Под его руководством сборная провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
"Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо". Карпин - о российских игроках
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с небольшим количеством российских футболистов в европейских чемпионатах.
Фото: РФС