"Не назову Максима лучшим футболистом РПЛ, но он входит в когорту тех, на кого есть надежда и который в любом матче может помочь команде добыть три очка. Он один из пяти-шести ребят, которые могут помогать "Зениту" в любом матче", - сказал Афанасьев "Советскому спорту".
Максим Глушенков является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 17 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти матчах.
Экс-игрок "Зенита" ответил, является ли Глушенков лучшим игроком РПЛ
Бывший футболист "Зенита" Аркадий Афанасьев прокомментировал игру нападающего петербургского клуба Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"