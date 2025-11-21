Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
3 - 2 3 2
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Экс-игрок "Зенита" ответил, является ли Глушенков лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Аркадий Афанасьев прокомментировал игру нападающего петербургского клуба Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Не назову Максима лучшим футболистом РПЛ, но он входит в когорту тех, на кого есть надежда и который в любом матче может помочь команде добыть три очка. Он один из пяти-шести ребят, которые могут помогать "Зениту" в любом матче", - сказал Афанасьев "Советскому спорту".

Максим Глушенков является игроком петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 17 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится