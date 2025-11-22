Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Челси2 тайм
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Агент Дзюбы: что мешает Комличенко, Соболеву и Кордобе быть не хуже Артема?

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"
"Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет. У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнёров у них гораздо выше, нежели у Артёма в "Акроне".

Мне кажется, всё же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".

Вчера, 21 ноября, тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Артем Дзюба вышел на поле во втором тайме и отметился двумя голевыми передачами - напомним, что тольяттинцы по ходу встречи проигрывали со счетом 0:2.

В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Артем Дзюба выступает за тольяттинцев с осени 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что в прошлом сезоне Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

После 16 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным очком в своем активе.

