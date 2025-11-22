Агент Дзюбы: что мешает Комличенко, Соболеву и Кордобе быть не хуже Артема?

"Сейчас читаю некоторые комментарии болельщиков и экспертов, которые говорят, что уровень нашей лиги сильно упал, если Дзюба в свои 37 лет такое вытворяет. У меня отсюда просто один вопрос: а что мешает другим нашим форвардам, например, Комличенко, Соболеву или Кордобе, быть не хуже по голевым действиям? Тем более уровень партнёров у них гораздо выше, нежели у Артёма в "Акроне".
Мне кажется, всё же здесь надо говорить не о низком уровне лиги, а о высоком мастерстве, легендарном, я бы сказал, мастерстве Дзюбы, который в свои 37 лет находится в блестящей форме", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".
Вчера, 21 ноября, тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Артем Дзюба вышел на поле во втором тайме и отметился двумя голевыми передачами - напомним, что тольяттинцы по ходу встречи проигрывали со счетом 0:2.
В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Артем Дзюба выступает за тольяттинцев с осени 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что в прошлом сезоне Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
После 16 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным очком в своем активе.
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"