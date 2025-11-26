Матчи Скрыть

Биджиев - об игре с ЦСКА: обе команды готовят что-то новое

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Каждый матч - это новая история. Обе команды готовят что-то новое. Мы проводим третий очный матч за короткое время. В каких-то моментах должны играть по-другому. Но всё покажет поле", - сказал Биджиев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 27 ноября пройдёт игра на стадионе "ВЭБ Арена" между ЦСКА и махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Это будет ответная встреча в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра закончилась победой махачкалинцев со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Ражаб Магомедов, реализовавший пенальти.

Отметим, что это будет третья встреча команд между собой за месяц. В чемпионате победа осталась за "армейцами". Команда выиграла на выезде благодаря голу Кирилла Глебова.

