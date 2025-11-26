"Правда, что переговоры о продлении контракта приостановлены? Нет, злые языки наговаривают, не верьте. Переговоры продолжаются? Все идет своим чередом", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня, 26 ноября, в СМИ появились данные о том, что московский "Локомотив" и полузащитник Дмитрий Баринов прекратили переговоры по новому контракту.
Баринов является воспитанников и капитаном "железнодорожников". Его действующее соглашение с клубом истекает летом 2026 года.
Агент Баринова отреагировал на слухи о прекращении переговоров с "Локомотивом"
Агент капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова Вадим Шпинев, прокомментировал новость, что стороны прекратили переговоры о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"