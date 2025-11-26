Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
4 - 0 4 0
ОренбургЗавершен
ЦСКА
2 - 1 (П 5 - 4) 2 154
Динамо МхЗавершен
Нефтехимик
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Локомотив
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Копенгаген
3 - 2 3 2
КайратЗавершен
Спортинг Лиссабон
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Олимпиакос
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм
Атлетико
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
ПСЖ
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
ПСВ1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Агент Баринова отреагировал на слухи о прекращении переговоров с "Локомотивом"

Агент капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова Вадим Шпинев, прокомментировал новость, что стороны прекратили переговоры о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Правда, что переговоры о продлении контракта приостановлены? Нет, злые языки наговаривают, не верьте. Переговоры продолжаются? Все идет своим чередом", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня, 26 ноября, в СМИ появились данные о том, что московский "Локомотив" и полузащитник Дмитрий Баринов прекратили переговоры по новому контракту.

Баринов является воспитанников и капитаном "железнодорожников". Его действующее соглашение с клубом истекает летом 2026 года.

