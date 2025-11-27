Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Вратарь "Динамо" Мх – об ошибке Акинфеева: никто не имеет права его осуждать

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался об ошибке голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в четвертьфинальном матче Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
"Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как-то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение — он все делает правильно", — приводит слова Волка "Матч ТВ".

В среду, 26 ноября махачкалинское "Динамо" уступило ЦСКА по пенальти со счетом 5:4. В основное время игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В первом четвертьфинальном матче победу одержало "Динамо" Мх со счетом 1:0. Ворота московской команды защищал Игорь Акинфеев, он пропустил один гол из-за ошибки после подачи углового.

По итогам этой встречи "Динамо" из Махачкалы выбыло из розыгрыша Пути РПЛ Кубка России и опустилось в Путь регионов. В следующей стадии команда встретится с победителем матча "Нефтехимик" — "Ростов". ЦСКА в полуфинале сыграет с "Краснодаром".

