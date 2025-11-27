Вратарь "Динамо" Мх – об ошибке Акинфеева: никто не имеет права его осуждать

"Что бы ни делал Игорь, он все всегда делает правильно. Никто не имеет права его осуждать, оценивать как-то его действия. А если и оценивать, то только с положительной точки зрения. Мое мнение — он все делает правильно", — приводит слова Волка "Матч ТВ".
В среду, 26 ноября махачкалинское "Динамо" уступило ЦСКА по пенальти со счетом 5:4. В основное время игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В первом четвертьфинальном матче победу одержало "Динамо" Мх со счетом 1:0. Ворота московской команды защищал Игорь Акинфеев, он пропустил один гол из-за ошибки после подачи углового.
По итогам этой встречи "Динамо" из Махачкалы выбыло из розыгрыша Пути РПЛ Кубка России и опустилось в Путь регионов. В следующей стадии команда встретится с победителем матча "Нефтехимик" — "Ростов". ЦСКА в полуфинале сыграет с "Краснодаром".
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался об ошибке голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в четвертьфинальном матче Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"