"Набирает своих игроков с последними контрактами, а потом уходит". Кобелев - о Карпине

"Посоветовал бы посмотреть хронологию этой "Санта-Барбары", которая началась ещё в "Ростове". Человек говорит, что устал совмещать, а через несколько месяцев опять начинает. Набирает своих игроков с последними контрактами, которых уже больше никому не продашь, и через пару-тройку месяцев уходит, оставляя команду и футболистов в незавидном положении. Вопрос здесь даже не в игре, а в том, что "Динамо" потеряло ещё один год", - приводит слова Кобелева "Чемпионат".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - в ноябре клуб объявил об уходе специалиста в отставку. В летнее трансферное окно бело-голубые подписали Максима Осипенко, Ивана Сергеева, Бахтиера Зайнутдинова и Антона Миранчука. Напомним, что Валерий Карпин продолжает работу на посту главного тренера национальной команды России.
После ухода Валерия Карпина из "Динамо" Ролан Гусев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. После 16 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. Сегодня, 27 ноября, "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с петербургским "Зенитом" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о работе Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"