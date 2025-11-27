Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

"Набирает своих игроков с последними контрактами, а потом уходит". Кобелев - о Карпине

Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о работе Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Посоветовал бы посмотреть хронологию этой "Санта-Барбары", которая началась ещё в "Ростове". Человек говорит, что устал совмещать, а через несколько месяцев опять начинает. Набирает своих игроков с последними контрактами, которых уже больше никому не продашь, и через пару-тройку месяцев уходит, оставляя команду и футболистов в незавидном положении. Вопрос здесь даже не в игре, а в том, что "Динамо" потеряло ещё один год", - приводит слова Кобелева "Чемпионат".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - в ноябре клуб объявил об уходе специалиста в отставку. В летнее трансферное окно бело-голубые подписали Максима Осипенко, Ивана Сергеева, Бахтиера Зайнутдинова и Антона Миранчука. Напомним, что Валерий Карпин продолжает работу на посту главного тренера национальной команды России.

После ухода Валерия Карпина из "Динамо" Ролан Гусев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. После 16 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. Сегодня, 27 ноября, "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с петербургским "Зенитом" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

