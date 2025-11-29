Мостовой: "Спартак" спокойно и без проблем обыграет "Балтику"

"Уверен, "Спартак" спокойно и без проблем обыграет "Балтику". Футболисты Талалаева - молодцы, что держатся так высоко, но все-таки уровень игроков "Спартака" гораздо выше. Не думаю, что "Балтика" способна доставить проблем "Спартаку", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
Матч между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" в рамках 17-го тура чемпионата России состоится сегодня, 29 ноября. Встреча пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. "Балтика" располагается на пятой строчке с 29-ю баллами в своем активе.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Балтикой".
Фото: ФК "Балтика"