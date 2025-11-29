Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Мостовой: "Спартак" спокойно и без проблем обыграет "Балтику"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Балтикой".
Фото: ФК "Балтика"
"Уверен, "Спартак" спокойно и без проблем обыграет "Балтику". Футболисты Талалаева - молодцы, что держатся так высоко, но все-таки уровень игроков "Спартака" гораздо выше. Не думаю, что "Балтика" способна доставить проблем "Спартаку", - сказал Мостовой "РБ Спорту".

Матч между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" в рамках 17-го тура чемпионата России состоится сегодня, 29 ноября. Встреча пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. "Балтика" располагается на пятой строчке с 29-ю баллами в своем активе.

